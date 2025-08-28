Diyarbakır'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçarak 3'ü çocuk 5 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şekerören Mahallesi mevkiinde 21 AET 916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada, 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa