Diyarbakır'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçarak 3'ü çocuk 5 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şekerören Mahallesi mevkiinde 21 AET 916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada, 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
