Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 177 bin 495 kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kulp ve Hani ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 177 bin 495 kök kenevir ve skunk bitkisi, 65 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 25 Temmuz'da bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Hani ve Kulp ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Hani ilçesi Kaledibi ve Seren mahallelerinde 15 bin 20 kök kenevir bitkisi, 475 kök skunk bitkisi, 61 kilogram kubar esrar maddesi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet hassas terazi, Kulp ilçesi Akdoruk Mahallesi'nde ise 162 bin kök kenevir bitkisi ve 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 177 bin 495 kök kenevir ve skunk bitkisi numune alınması sonrası imha edildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli ise, adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR