2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

Güncelleme:
Diyarbakır'de henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren kadın, 2 aylık bebeğini dördüncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı attı. Bebek hayatını kaybederken anne gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

  • Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 aylık bir bebek, annesi tarafından 4. kattaki evlerinin penceresinden atılarak hayatını kaybetti.
  • Anne N.E., olay sonrasında polis ekiplerince gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta yer alan bir apartmanda yürekleri parçalayan bir olay yaşandı.

2 AYLIK BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

İddiaya göre; 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, ANNE GÖZALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

