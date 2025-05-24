Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayeti: Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Öldürüldüler

Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayeti: Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Öldürüldüler
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde alacak-verecek yüzünden baba ve oğlu cinayete kurban gitti. Olayda şüpheli A.M.İ. tutuklandı.

Diyarbakır'da baba-oğulun alacak-verecek yüzünden öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı

Cinayetin baş faili olay yerine götürülerek, keşif yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde baba ve oğlunun alacak-verecek meselesi nedeniyle önce öldürüldüğü, sonra delillerin yok edilmesi için yakıldığı ortaya çıktı.

19 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Sur ilçesine bağlı Kuşburnu Mahallesi Ambar Çayı mevkisinde park halindeki bir araçta iki yanmış şekilde erkek cesedi bulunmuştu. Cesetlerin R.S. ile 15 yaşındaki oğlu M.S. olduğu tespit edilmişti. Olayı araştıran ekipler, baba ve oğlunun alacak-verecek meselesi nedeniyle A.M.İ. tarafından olay yerine çağrıldığını, burada zanlının kendi tabancasıyla baba ve oğlunu öldürdüğünü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı ateşe verdiğini belirledi. Gözaltına alınan A.M.İ., sorguda suçunu itiraf etti. Soruşturma kapsamında A.M.İ. ile birlikte A.Ö. ve İ.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, 23 Mayıs Cuma günü adliyeye sevk edildi. A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.K. ve A.İ. de adli kontrol şartıyla salıverildi. Katil zanlısı A.M.İ. ile M.D., M.K. ve İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı A.M.İ. olay yerine götürülerek, keşif yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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