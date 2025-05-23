Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayeti: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'da kamyonetle birlikte yanmış halde cansız bedenleri bulunan baba-oğul olayında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye getirildi.

Olay, Sur ilçesi Erveni Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta meydana gelmişti. Sabah saatlerinde Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati'nin (15) cansız bedenleri, kamyonetle birlikte yanmış halde bulundu. Olay bölgesinde boş kovanlar tespit edilirken, haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna nakledildi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.M.İ. ile olay yerinde keşif gerçekleştirildi. İncelemenin ardından gözaltındaki 7 şahıs, işlemleri sonrasında Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.

Baba ve oğlunun otopsi işlemleri ise İstanbul'da devam ediyor. - DİYARBAKIR