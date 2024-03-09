Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Aranan 8 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda arama kararı bulunan 8 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında değişik suçlardan arama kararı bulunan 8 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, suç ve suçluya yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; 'Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme ve Silahla Tehdit' suçundan 18 yıldır aranan Ö.F.Ç., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 7 yıldır aranan A.C.,'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 7 yıldır aranan A.U., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma,Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 11 yıldır aranan, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., 'Toplantı ve Yürüyüşlerine Silah veya 23. Maddede Belirtilen Aletler ile Katılma, 2313 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 8 yıldır aranan, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Y., 'Parada Sahtecilik' suçundan hakkında 27 yıl 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O. isimli şahıslar icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır Jandarma Güvenlik Cezaevi Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Alanya adayı Mehmet Şirin Filiz kimdir? DEM Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Aksu adayı Rezzan Çelik kimdir? DEM Parti Adana Tut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Tut adayı Memet Kösele kimdir? DEM Parti Adana Samsat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Samsat adayı Yasin Ertan kimdir? DEM Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir? DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir? DEM Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir? DEM Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir? DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir? DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title