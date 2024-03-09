Diyarbakır'da Aranan 8 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında değişik suçlardan arama kararı bulunan 8 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, suç ve suçluya yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; 'Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme ve Silahla Tehdit' suçundan 18 yıldır aranan Ö.F.Ç., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 7 yıldır aranan A.C.,'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 7 yıldır aranan A.U., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma,Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 11 yıldır aranan, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., 'Toplantı ve Yürüyüşlerine Silah veya 23. Maddede Belirtilen Aletler ile Katılma, 2313 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 8 yıldır aranan, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Y., 'Parada Sahtecilik' suçundan hakkında 27 yıl 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O. isimli şahıslar icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR