Diyarbakır'da 4 Kardeşine Hayvan Dışkısı Yedirme İddiası: Ağabey Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da 4 Kardeşine Hayvan Dışkısı Yedirme İddiası: Ağabey Serbest Bırakıldı
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Diyarbakır'da 4 kardeşine hayvan dışkısı yedirdiği iddiasıyla gözaltına alınan ağabey, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların devlet korumasına alındığını açıkladı.

Diyarbakır'da 4 kardeşine hayvan dışkısı yedirdiği iddiasıyla gözaltına alınan ağabey, adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" yönünde paylaşım ve haberlerin yer almasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, çocukların ağabeyi 25 yaşındaki H.A., "kötü muamele" suçlamasıyla gözaltına alındı. H.A., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından "eziyet" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.A. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Başsavcılıkça, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine itirazda bulunulduğu öğrenildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da dışkı yedirildiği iddia edilen çocukların devlet korumasına alındığını bildirmişti. Açıklamada, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer almıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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