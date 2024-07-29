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Diyarbakır'da 285 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 285 kilogram toz esrar maddesi bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 285 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Dallıca Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; 285 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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