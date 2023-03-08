Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı! Yüzlerce tutuklu başka yerlere sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu deprem sonrası fiziki şartların uygun olmadığı gerekçesiyle, yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü ile 250'ye yakın personelin başka yerlere sevk edilmesiyle boşaltıldı. Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içinde bulunan D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun inşasına 1995 yılında inşasına başlanmış, 28 Aralık 2002 tarihinde tamamlanarak 22 Aralık 2003 tarihinde hizmete açıldı. DEPREMDEN SONRA FİZİKİ ŞARTLARI UYGUN DEĞİL Alınan bilgilere göre, D Tipi cezaevi pazar günü kapatıldı. FETÖ, Hizbullah, terör örgütü ve organize suçlardan tutuklu ve hükümlü yaklaşık 300 mahkum kampüs içi, Batman, Elazığ ve Van'a gönderildi. Yaklaşık 250 personel ise kampüs içine dağıtılarak görevlendirileceği öğrenildi. Öte yandan, depremden sonra cezaevinin fiziki şartlarının uygun olmadığı kaydedildi. İNŞASINA 1995 YILINDA BAŞLANMIŞTI Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içinde bulunan D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun 1995 yılında inşasına başlanmış, 28 Aralık 2002'de tamamlanıp, 22 Aralık 2003 tarihinde açılmıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Aralık 3. Sayfa Haberler

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