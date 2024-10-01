Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Özcan Evinde Ölü Bulundu

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı evinde ölü bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Meslektaşları, telefonla da ulaşamayınca evine gittiklerinde Özcan'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine Özcan'ın adresine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Özcan'ın cenazesinin yarın memleketi Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Andılar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.