Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı

Narin Güran davasında verilen cezalar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

NARİN GÜRAN DAVASINDA CEZALAR ONANDI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmesine ilişkin yürütülen davada kritik gelişme yaşandı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ceza kararlarını onadı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davaya ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar, 23 Ocak'ta açıklandı.

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