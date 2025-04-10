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İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı

İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Ali E., Nebi E., Lokman E., Abdülsamet E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

KALAKNİKOFLAR DA KULLANILDI

Tabanca ve kalaşnikofların kullanıldığı kavgada Ali E., Nebi E., Lokman E., Abdülsamet E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haydar Dursun ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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