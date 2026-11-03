Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 12 yaralandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği bölgede çıkan görüntüler görenleri derinden etkiledi. Kazanın şiddeti nedeni ile araçların parçalarının etrafa dağıldığı, birçok çocuk ayakkabısı ile kadın terliğinin yola savrulduğu görüldü.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Bağlar ilçesi Mardin yolu Oğlaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni morga nakledildi.

Öte yandan kazanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların parçalarının yola savrulduğu birçok çocuk ve kadın ayakkabısının da etrafa dağıldığı görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı