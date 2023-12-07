Diyarbakır'da HDP ve PKK'nın çocuklarını kandırarak dağa götürdüğünü ileri süren ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Aileler, bin 557 gündür çocuklarından gelecek bir haberi bekliyor.

Diyarbakır anneleri bin 557 gündür nöbette

Annelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP ve PKK'nın çocuklarını kandırarak dağa götürdüğünü ileri süren ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler bin 557 gündür çocuklarından gelecek bir haberi bekliyor. Kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın 2019 tarihinde HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren abla Zekiye Bozdağ, kardeşine geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Kardeşini almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Bozdağ, "Kardeşim Süleyman için 5 yıldır buradayım. 30 Ağustos 2019 yılında HDP aracılığıyla dağa kaçırıldı. 3 Eylül 2019 tarihinden beridir kardeşimin yolunu gözlüyorum. Ben kardeşimi almadan buradan hiçbir yere giymeyeceğim. Buradan kardeşime sesleniyorum, gelin aileniz sizi bekliyor orası doğru bir yol değil. Sizi kandırdılar gelin teslim olun" dedi.