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Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram üzerinden suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuğun daha gözaltına alındığını açıkladı. "C31K" isimli grubunun yöneticileri olduğu belirlenen E.K. ve A.T adlı iki çocuk da dün akşam gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram üzerinden suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuğun daha gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya dün akşam, "Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden 'Hz. Ebu Cehil' olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır. 'Arda Bateman' olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır. İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

"ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ, POLİSE VE ŞEHİTLERE HAKARET..."

Bu sabah, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ve Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk da İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındı.

"SİBER ZORBALIK YAPANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

B.T. ve A.D.C.'nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda siber zorbalığa karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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