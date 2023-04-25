Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 2 yaya ardından 6 araca çarparak durabildi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, kalp krizi geçiren sürücü, 6 araç ve 2 yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü direksiyon başına kalp krizi geçirdi. Baygın halde otomobilin hakimiyetini kaybeden sürücü 6 araç ve 2 yayaya çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçiren sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ