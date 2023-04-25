Üye Girişi
Haberi Paylaş
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 2 yaya ardından 6 araca çarparak durabildi

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 2 yaya ardından 6 araca çarparak durabildi

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, kalp krizi geçiren sürücü, 6 araç ve 2 yayaya çarptı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, kalp krizi geçiren sürücü, 6 araç ve 2 yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kovancılar ilçesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü direksiyon başına kalp krizi geçirdi. Baygın halde otomobilin hakimiyetini kaybeden sürücü 6 araç ve 2 yayaya çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçiren sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Kovancılar Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title