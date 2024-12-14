Direksiyon başında elindeki kağıdı okuyan otobüs şoförü bir kadına çarparak öldürdü

Bir otobüs şoförü, elindeki kağıt parçasını okumak için 3 saniyeliğine aşağı baktığı sırada, yolun karşısına geçen bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.

54 yaşındaki Simon Mumford, 7 Ocak akşamı saat 18:20 sularında Plymouth'da tek katlı otobüsünü kullanırken, Amallia Elmasry'yi göremedi.

Görüntülerde, otobüsün trafik ışıklarının kırmızı olduğu bir yaya geçidine doğru ilerlediği görülüyor.

Elinde bir kağıt parçası olan Mumford'un, CCTV kameralarında gözlüklerini indirip dört saniye boyunca aşağı bakarak kağıdı okuduğu görüntülendi.

Başı eğikken, ışıklar kırmızıdan sarıya döndü ve Amallia karşıya geçmeye başladı.

Mumford'un otobüsünün ön kısmı kadına çarptı ve Amallia "çok ağır" yaralandı.

Mumford hemen otobüsü durdurdu ancak Amallia olay yerinde hayatını kaybetti.

Plymouth sakini Mumford, Amallia'nın ölümü nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet vermekten suçunu kabul eden Mumford, dün Plymouth Kraliyet Mahkemesi'nde cezasını aldı.

Mumford ayrıca 6 yıl süreyle ehliyetinden men edildi ve ehliyetini geri alabilmek için genişletilmiş bir sürüş testinden geçmek zorunda kalacak.

Polis Çavuşu Samantha Pullen şunları söyledi: "Bu trajik olay, yolda yaşanan kısa süreli dikkatsizliklerin bile ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermektedir."

"Simon Mumford'un o gün bir can almak gibi bir niyeti olmadığı kesin."

"Ancak kağıt parçasını okumak için gözlerini yoldan ayırdığında, karşıdan karşıya geçen Amallia Elmasry'yi fark edemedi."

"Bu da onun trajik ölümüyle sonuçlanan kazaya yol açtı. Bayan Elmasry'nin ailesine içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

"Tüm sürücülere, kullandıkları araç ne olursa olsun, kendilerinin ve başkalarının güvenliği için yola her zaman dikkatlerini vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz."

Mumford, çeşitli duraklarda yolcu alarak tek katlı City Bus otobüsünü Plymouth'da kullanıyordu.

Son durağı, Amallia'nın hayatını kaybettiği yaya geçidine varmadan önce Plymouth tren istasyonuydu.