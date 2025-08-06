Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı

Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
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Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
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Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çetenin lideri Ziya Kadiroğlu'nun iddianamedeki ifadesine ulaşıldı. "Ziya hoca" olarak bilinen tutuklu Kadiroğlu'nun "Pablo" isimli bir kullanıcıyla Dubai'den gelecek menşeini bilmediği para üzerinden mesajlaştığı ve para karşılığı belge oluşturduğu öğrenildi.

Birçok kurumda yönetici pozisyonundaki kişiler adına çıkarılan sahte e-imzalarla sahte diploma, ehliyet çıkardıkları birçok işlem gerçekleştirdikleri ortaya çıkan suç şebekesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

YAKALAMA KAYDI OLAN KİŞİLERE BİLE KİMLİK ÇIKARMIŞ

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre bu usulsüz işlemleri yapanlardan biri olarak dosyada şüpheli olarak yargılanan ve "Ziya hoca" olarak bilinen Ziya Kadiroğlu'nun ifadesinde çarpıcı detaylar mevcut. Kadiroğlu ifadesinde arama ve yakalama kaydı olan kişilere dahi kimlik çıkardığını itiraf etti ve "benden kimlik yapmamı isteyen kişiler bana telegram kanalı üzerinden ulaşmakta idi, bana ulaşan kişiler genelde aranma kaydı olan, yakalama kaydı olan kişiler oluyor idi, ben bu şekilde 50-60 adet sahte kimlik yaptım" dedi.

2 KİŞİYLE SÜREKLİ İRTİBAT KURMUŞ

Kadiroğlu'nun telefon kayıtlarında ise "Alex" ve "Pablo" isimli iki kişiyle sürekli irtibat kurulduğu görüldü. Kadiroğlu, bir kişinin kendisine "kredi kartı kopyalama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine bunu Alex adlı kişiye ilettiğini onun da kendisine link attığını söyledi. En çarpıcı yer ise Pablo adlı kullanıcıyla arasında geçen diyalogdu. İddianamede yer alan bilgilere göre Dubai üzerinden gelecek bir para üzerine Pablo adlı kullanıcı ve Kadiroğlu arasında bir konuşma gerçekleşti.

İDDİANAMEDE 'KARA PARA' DETAYI

Kadiroğlu, ifadesinde kara para olduğu düşünülen bu transferle ilgili şunları söyledi: "Kim olduğunu bilmediğim pablo isimli şahsın bana sürekli başkaca şahıslara ait kimlik belgelerini atma sebebi benden belge ya da diploma yapmamı istemesindendir. Benim belge karşılığında istediğim 50.000 tl para belgenin tarafımca hazırlanması karşılığında talep ettiğim tutardır. Konuşma içerisinde ufak da olsa indirim yapacağımı da söyledim. Bu şekilde para alarak kaç belge hazırladığımı hatırlamıyorum. Dubai ülkesinden Türkiye'ye getirilecek olan menşeini bilmediğim paranın aktarılması ile alakalıdır."

"ALLAH'IN İZNİYLE HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Bunun üzerine Pablo adlı kullanıcıyla arasında geçen konuşmalarda "Allahın izniyle hiçbir şey olmaz", "Sokakta dedikodusu çıkmasın kafi", "Kişiler kendini ifşa etmesin yeterli" şeklinde mesajlar atıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıAntiCHP:

Ben her zaman diyorum Müslümanım deyip gavur gibi yaşayan çok adam var ülkemizde çok

Yorum Beğen606
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Insan yetişmiyor sorun tam da bu.

yanıt183
yanıt3
Haber YorumlarıVatan Daş:

akp acaba hangi bakanlığa atayacak bu adamı

yanıt89
yanıt63
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

işte tamda nickinin hakkını veren tipler bu bahsettiklerin

yanıt14
yanıt17
Haber YorumlarıKim kimse:

Arkasında dayısı vardır kimler ne suçlardan. Yırttı buda güvendiği vardır

yanıt41
yanıt1
Haber YorumlarıSer_hat:

Siyah beyaz null denen zevat gene muhalefete bağlamış taptıkları gibi.ülkenin anahtarı cehape de mi?

yanıt12
yanıt0
Haber YorumlarıHeisenberg:

ulan nasıl bi ülke olduk. suçlular dışarda , masum ve vatanını seven içerde akıl alacak gibi değil

Yorum Beğen369
Yorum Beğenme81
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Konyalı:

masum ve vatanını seven dediğin içeridekişer fetöcüler mi okk lılar mı belediyeleri dolandıran hırsızlar mı..kimi kastetrin eleman .

yanıt75
yanıt93
Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

esas bu iş yıllarca olurken devletin kurumları ne yapmışşşşş. belli deee.

Yorum Beğen269
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
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