Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Eylem Tok'un avukatından 'İade durdurulsun' çağrısı

Eylem Tok'un avukatından skandal çağrı! Çamur atmaya başladılar

Dini Duygularla Dolandırıcılık: Abdülrahim Zengin ve Asistanı Tutuklandı

Dini Duygularla Dolandırıcılık: Abdülrahim Zengin ve Asistanı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'da yaşayan bir çifti dini duygularını sömürerek 31 bin 960 euro dolandırdığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Abdülrahim Zengin ve asistanı Hüseyin Tamer tutuklanırken, eşi ve baldızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdülrahim Zengin, gerçekleştirdiği dolandırıcılık iddialarına tepkisini açıkladı.

Avusturya'da yaşayan bir çifti dini duygularını sömürerek 31 bin 960 euro dolandırdığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Abdülrahim Zengin ve asistanı Hüseyin Tamer tutuklanırken, eşi ve baldızı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Savcılık tarafından yaklaşık 5 saatte sorguları yapılan "Gazmalı Rahman Hoca" lakaplı Abdülrahim Zengin, asistanı Hüseyin Tamer ile eşi B.Z. ve kız kardeşi G.Z. 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak' suçundan tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimine çıkarıldı. Sulh ceza hakimine ifade veren Abdülrahim Zengin, asistanı Hüseyin Tamer 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak' tutuklanırken, eşi B.Z. ve kızkardeşi G.Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli Abdülrahim Zengin, adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüzbinlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz. Göreceksiniz, mahkememde yüzbinlerce kişi adliyenin önüne akın edecek" dedi.

Viyana'da yaşayan bir çift, bir televizyon programına çıkarak Manavgat'ta bir kişi tarafından çeşitli büyü vaatleriyle 31 bin 960 euro dolandırıldıklarını iddia etmiş, yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde Abdülrahim Zengin ile eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı Hüseyin Tamer önceki gün gözaltına alınmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Santorini'nin ardından bir yer için daha endişelendiren karar
Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahadan sildi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.