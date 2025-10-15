Dilucu Şehitleri Anıtı'ndaki kirlilik tartışması: Haberi yapan gazeteci gözaltına alındı

Haberler

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü mevkisinde, 8 Eylül 2015'te PKK'lı teröristlerin Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polisleri taşıyan servis aracına düzenlediği saldırıda şehit olan 13 polis için yaptırılan "Dilucu Şehitleri Anıtı", saldırının 10'uncu yılında düzenlenen anma...

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü mevkisinde, 8 Eylül 2015'te PKK'lı teröristlerin Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polisleri taşıyan servis aracına düzenlediği saldırıda şehit olan 13 polis için yaptırılan "Dilucu Şehitleri Anıtı", saldırının 10'uncu yılında düzenlenen anma töreninden günler sonra ortaya çıkan görüntülerle yeniden gündeme geldi.

9 Eylül'de yapılan törenin üzerinden yaklaşık 20 gün geçtikten sonra vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraf ve görüntülerde, anıt çevresinde tören sırasında dağıtılan helva, su ve meyve suyu kutuları ile anıta bırakılan çelenk kalıntılarının hala toplanmadığı görüldü. Görüntüler, alanın sadece anma günlerinde hatırlandığı, sonrasında ise bakımsız bırakıldığı tepkilerine yol açtı.

Vatandaşlar tarafından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) gönderilen görüntüler üzerine teyit amacıyla olay yerine giden İHA Iğdır Muhabiri Sebahattin Yum, alandaki durumu yerinde görüntüledi ve kirliliğin devam ettiğini belgeledi. Bu tespitlerin ardından konu, "Dilucu Şehitleri Anıtı'nda tören sonrası çöp görüntüleri tepki çekti" başlığıyla haberleştirildi. Haberde yer alan görüntülerin ardından anıt alanı temizlenerek eski haline getirildi. Ancak söz konusu haberin yayımlanmasının ardından gazeteci Sebahattin Yum hakkında soruşturma başlatıldı. Yum, yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Gazeteciye yöneltilen suçlamada, görüntülerdeki çöplerin bazı kişiler tarafından alana sonradan bırakıldığı iddia edildi. Ancak 20 gün geçtiği halde alanda tespit edilen helva kutularının üzerinde "Emniyet Müdürlüğü" ibaresinin bulunduğu, meyve suyu ve çelenk kalıntılarının da tören gününden kaldığının açıkça görüldüğü belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
