Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

3 AYRI SUÇTAN YARGILANACAKLAR

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame düzenledi.

27 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli için "Örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç örgütü kurma ve üye olma" ve "Yasadışı Bahis" suçlarından 13 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

DİLAT POLAT OPERASYONUNDA NE OLMUŞTU?

Aralarında Engin ve Dilan Polat'ın da bulunduğu 24 şüpheli, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla geçtiğimiz sene kasım ayında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmıştı. Raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

PARALAR ENGİN POLAT'A AİT FİRMADA TOPLANIYOR

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

DİLAN POLAT'IN KARDEŞLERİ SERBEST BIRAKILDI

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.