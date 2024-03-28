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Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti

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Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Nez Demir'den şikayetçi olmuştu. Bugün gerçekleşen ilk celsede Polat, şikayetinden vazgeçti. İki arkadaş duruşmada ağlayarak ifade verdi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir'den şikayetçi olmuştu. Nez Demir hakkında, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Duruşma boyunca ağladılar

Duruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar" dedi. Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat'ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dilan Polat Nez Ünlüler Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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