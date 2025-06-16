Dilan Polat'ın korumasına hastane önünde silahlı saldırı

Dilan Polat'ın korumasına hastane önünde silahlı saldırı
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Dilan Polat'ın koruması, İstanbul Ümraniye'deki özel bir hastanenin önünde aracında beklerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet edem koruma hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde, Polat'ın özel koruması Alper Ş., silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma, hastaneye kaldırıldı. Korumanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİLAN POLAT'IN KORUMASI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ş.'yi takibe aldı. Koruma Alper Ş.'yi bir süre telefonla meşgul eden şüpheli, Alper Ş. otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Dilan Polat'ın korumasına hastane önünde silahlı saldırı

VÜCUDUNA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunlardan 3'ü Alper Ş.'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan koruma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat'ın korumasına hastane önünde silahlı saldırı

ENGİN POLAT ZİYARET ETTİ

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, saldırıda yaralanan Alper Ş.'nin tedavi gördüğü hastaneye gelerek, yaralının durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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