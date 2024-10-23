Üye Girişi
Haberler

'Dilan Polat'ın arabası mı?' diye sorduğu araç, çete arabası çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir motosikletli genç, Dilan Polat'a ait olduğunu düşündüğü aracın sahibini polis memurlarına sordu. Aracın 'Komançero Çetesi'ne ait olduğu ortaya çıkınca şaşkınlık geçiren genç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Dilan Polat senin araban sandım Komançero Çetesi'ne aitmiş" ifadelerini kullandı.

Motosikletli, "Bu Dilan Polat'ın Arabası mı?" diye sordu: Araç 'Komançero Çetesi'ne ait çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, liderliğini "reis" lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı Avustralya merkezli Komançero adlı uluslararası silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenleyerek çeteyi çökertmişti.

'Dilan Polat'ın arabası mı?' diye sorduğu araç, çete arabası çıktı

Operasyonda, 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak' suçlarıyla bağlantılı olarak ele geçirilen lüks araçların, artık emniyet tarafından kullanılacağı belirtilmişti. Yoldan geçerken bu lüks araçlardan birini gören motorcu, aracı Dilan Polat'ın el konulan araçlardan biri zannedip sordu. Polis ise, "Araç Komançero çetesininmiş. Komançero çetesi var, biliyor musun?" diyerek yanıt verdi.

'Dilan Polat'ın arabası mı?' diye sorduğu araç, çete arabası çıktı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Sosyal Medya Dilan Polat 3-sayfa Magazin Medya Polis Suç

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı? Galatasaray Elfsborg maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten? Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ) TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı? TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu? TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ! TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi? TAİ'de patlama mı oldu? TAİ'de ne oldu (TERÖR SALDIRISI)? TUSAŞ Anka-3 nedir, özellikelri nelerdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.