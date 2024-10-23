'Dilan Polat'ın arabası mı?' diye sorduğu araç, çete arabası çıktı

Motosikletli, "Bu Dilan Polat'ın Arabası mı?" diye sordu: Araç 'Komançero Çetesi'ne ait çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, liderliğini "reis" lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı Avustralya merkezli Komançero adlı uluslararası silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenleyerek çeteyi çökertmişti.

Operasyonda, 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak' suçlarıyla bağlantılı olarak ele geçirilen lüks araçların, artık emniyet tarafından kullanılacağı belirtilmişti. Yoldan geçerken bu lüks araçlardan birini gören motorcu, aracı Dilan Polat'ın el konulan araçlardan biri zannedip sordu. Polis ise, "Araç Komançero çetesininmiş. Komançero çetesi var, biliyor musun?" diyerek yanıt verdi.