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Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

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Sabaha karşı uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılan Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesinde çarpıcı bir detay yer aldı. Polat'ın suçlanmalarına neden olan videodaki "Kimse kalkamıyor" ifadesini neden kullandıklarına yönelik soruya "Herkes çok yorgundu. Eşimin kardeşi o anlarda masayı temizliyordu çünkü orada kahvaltı edecektik" yanıtını verdiği öğrenildi.

'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat sabaha karşı gözaltına alındı.

GELİŞMEYİ AVUKATLARI DUYURDU

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı. Karar, Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

Emniyetteki ifadesi de ortaya çıkan Dilan Polat'ın "Videonun yayınlanma tarihi Aralık 2024. Tüp bebek tedavisi görüyorum ve hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Yalnızca psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçlar kullanıyorum" dediği öğrenildi.

Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

"KİMSE KALKAMIYOR" İFADESİ DE SORULDU

Polat'ın videoda yer alan "Kimse kalkamıyor" notunu neden kullandıkları yönündeki soruya ise "Herkes çok yorgundu. Eşimin kardeşi o anlarda masayı temizliyordu çünkü orada kahvaltı edecektik" yanıtını verdiği öğrenildi.

Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Vuy uyusturu ilr micadelemi ediyorlarmis mersim limaninda tonlarca uyusturucu gecer kimse sormaz istanbil uyusturucu kulanim oraninda dunyada 2 ci olmus kimse umursamaz cocuklar uyusturucu kurbani olmus micadele uok ortada dilan polat iki kelime ettimi haha uyusturucu birda hafi gidip soralim bu ne la

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Tabi kahvaltı öğle akşam devam :) paran var ya

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Haber YorumlarıAli Demirkoparan:

Sizde ne alıp veremediğiniz var kardeşim, hayatınızı yönlendiremediğiniz için başkanlığına iftira atmanın ne faydası var? Eğer öyle bir şey yapmış olsalardı, niye video çeksinler ki? Salak mısınız, aptal mısınız? Milyonlarca insan var, milyonlar kazananlar var; onlara laf atmazlar. Futbolculara mesela, Dilan Engin Polat'a ne olmuş? Siz neyinize kalmış? Görmediğiniz bir şeye iftira atmayın. İftira, iftira; başka derdiniz yok mu?

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Haber YorumlarıBlackened:

Ben ikna oldum:))

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Haber YorumlarıZaky:

Bu hassasiyeti babası siyasetin tepesinde olupta uyuşturucu pazarında adları geçen çocukları içinde gösterseniz daha inandırıcı olup mesleğinizi yaptığınız anlarız. kim bir suç ile adı geçiyorsa, bir suç unsuru içinde anılıyorsa ayırımcılık yapmadan gerekli işlem yapılması esas olmalıdır bir hukuk devletinde. otur ofiste sosyam medya videosu izle göz altı yap.. bu kadarmı basitleşti hukuk devleti ? bedevi kabilesine döndü devlet 20 yılda.

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

He he tabi iyi temizledimi

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

öfffffffffffffffff artık gerçekten

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