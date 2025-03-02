Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat sabaha karşı gözaltına alındı.

GELİŞMEYİ AVUKATLARI DUYURDU

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı. Karar, Polat'ın avukatı Sevinç Horoz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

Emniyetteki ifadesi de ortaya çıkan Dilan Polat'ın "Videonun yayınlanma tarihi Aralık 2024. Tüp bebek tedavisi görüyorum ve hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Yalnızca psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçlar kullanıyorum" dediği öğrenildi.

"KİMSE KALKAMIYOR" İFADESİ DE SORULDU

Polat'ın videoda yer alan "Kimse kalkamıyor" notunu neden kullandıkları yönündeki soruya ise "Herkes çok yorgundu. Eşimin kardeşi o anlarda masayı temizliyordu çünkü orada kahvaltı edecektik" yanıtını verdiği öğrenildi.