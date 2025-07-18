Dikili'de Genç Balıklama Atlarken Hayatını Kaybetti

Dikili'de Genç Balıklama Atlarken Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Dikili ilçesinde, çalıştığı tekneden balıklama denize atlayan Muhammet Kulak (20), başını kuma çarpması sonucu ağır yaralandı ve bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Dikili ilçesinde, çalıştığı tekneden balıklama denize atlayarak başını kuma çarpan ve ağır yaralanan Muhammet Kulak (20) isimli genç, bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay yaklaşık bir ay önce Bademli Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gezi teknesinde çalışan Muhammet Kulak (20) mola sırasında balıklama denize atladı. Suda hareketsiz kalan Kulak'ın arkadaşları önce onun şaka yaptığını düşündü. Bir süre sonra olayın ciddi olduğunu anlayan arkadaşları, Muhammet Kulak'ı hemen sudan çıkardı. Kulak, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Kulak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Haftalarca yaşama tutunmaya çalışan talihsiz genç hayatını kaybetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıATİL LA:

İlkOkulda verilmesi gereken eğitimlerden birisi..! “Derinliğini bilmediğin suya balıklama atlama” diye !

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