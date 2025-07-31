Dikili Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 17'si çocuk toplam 40 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 17'si çocuk olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı.

29 Temmuz 2025 tarihinde saat 01.15'te, İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından deniz üzerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-28 ve KB-107, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurdu.

Bot içerisinde bulunan 17'si çocuk olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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