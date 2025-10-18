Digor'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Digor'da otomobil takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki otomobil, Digor'a bağlı Dağpınar beldesine 15 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS