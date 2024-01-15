Didim'de kaçırılma iddiası ortaya çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçırıldığını iddia eden ve ailesine depoda tutulduğunu söyleyen 17 yaşındaki genç kız polis tarafından sokakta bulunurken, kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı. Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayın senaryodan ibaret olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı kuaför dükkanının önünden kaçırıldığını iddia eden G.N.S. (17) isimli genç kız ailesine haber vererek bir depoda tutulduğunu söyledi. Ailenin ihbarı üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda G.N.S. sokakta gezerken bulunurken, genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı.

Vali Canbolat: "Kaçırılma olayı senaryodan ibaret"

Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunulan G.N.S. isimli kişi polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi. - AYDIN