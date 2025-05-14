Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı

Amerikalı hip-hop dünyasının ünlü ismi Sean "Diddy" Combs'un eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya uyguladığı şiddetin görüntüleri Çarşamba günü New York'taki mahkemede izlendi. Görüntüler, çiftin 2016 yılında Los Angeles'taki InterContinental Hotel'de yaşadığı olayı gözler önüne serdi.

Düzenlenmemiş güvenlik kamerası kayıtlarında, Combs'un asansörden çıkmaya çalışan Ventura'yı saçından yakalayıp yere çarptığı, daha sonra yerdeyken tekmelediği ve kapüşonlusundan tutarak odasına sürüklediği açıkça görülüyor. Görüntüler izlenirken mahkeme salonu sessizliğe büründü.

Duruşmanın ikinci gününde tanık kürsüsüne çıkan Ventura, şu an sekiz buçuk aylık hamile olmasına rağmen, 10 yıl süren ilişkileri boyunca yaşadığı korkunç deneyimleri anlatmaktan çekinmedi. 2006 yılında henüz 19 yaşındayken başlayan ilişkilerinde, 55 yaşındaki Combs'un hayatının her alanını kontrol ettiğini ve sürekli şiddet uyguladığını ifade etti.

Cassie, "Başıma vururdu, beni devirirdi, sürüklerdi, tekme atardı, yerde olduğumda kafama basardı" diyerek yaşadığı şiddeti tarif etti. Ayrıca, "Çılgınca Partiler" adını verdikleri cinsel buluşmalara katılmaya zorlandığını, bu partilerin bazen 72 saat sürdüğünü ve kendisini "aşağılanmış ve tiksinti içinde" hissettiğini söyledi.

Olayın gerçekleştiği otelin güvenlik görevlisi Israel Florez de mahkemede ifade vererek, Combs'un durumu örtbas etmek için kendisine rüşvet teklif ettiğini iddia etti.

Savcılar, üç Grammy ödülü sahibi yapımcının kadınları sekse zorlamak ve tehdit etmek üzerine kurulu bir "suç teşebbüsü" yürüttüğünü öne sürüyor. Combs'un avukatları ise tüm ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu iddia ediyor.

Suç örgütü kurma, seks ticareti ve fuhuş amacıyla nakliye suçlamalarıyla yargılanan Combs, suçlu bulunursa ömür boyu hapisle karşı karşıya kalabilir.