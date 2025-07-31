Devlet Korumasındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Devlet Korumasındaki Bebek Hayatını Kaybetti
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Antalya'da annesi tarafından sokağa terk edilen ve tedavi altına alınan 5 aylık bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da doğduktan sonra annesi tarafından sokağa terk edilen ve beslenme bozukluğu, bronşit rahatsızlıkları sebebiyle 1 aylık tedavi sürecinin ardından, devlet koruması altına alınan 5 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde bulunan Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devlet korumasında olan 5 aylık Arda Deniz D. isimli bebek, görevliler tarafından kurum içerisindeki yatağında hareketsiz bulundu. Bebeğin nefes almadığını fark eden görevliler kendi imkanlarıyla Arda bebeği hemen en yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Arda D. isimli bebek hayatını kaybetti. Küçük bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Annesi tarafından sokağa terk edilmiş

Küçük bebeğin ölümünün ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ve polis merkezi ekipleri olayla ilgili Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde inceleme yaptı.

Öte yandan, Arda bebeğin 17 Şubat 2025 tarihinde henüz birkaç günlük iken annesi tarafından Kepez bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sevk edildiği özel bir hastanede 1 ay devam eden tedavi sürecinin ardından, devlet korumasına alındığı, bronşit ve beslenme bozukluğu rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Tedavisine devam edilen küçük bebeğin ayrıca dün sabah saatlerinde yine rutin kontrolleri çerçevesinde hastaneye götürüldüğü ve tedavisinin ardından öğlen saatlerinin ardından kuruma getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından muhakkik görevlendirilerek inceleme başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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