Derkan Başer kimdir, hangi sitenin sahibi? Derkan Başer neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmayla tekrar gündeme gelen Derkan Başer, sadece yasa dışı bahis değil, aynı zamanda uluslararası bağlantılar, kara para aklama ve suç örgütü yöneticiliği gibi ciddi suçlamalarla da karşı karşıya. Firari olarak Gürcistan'da yaşadığı ve Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk ile ortaklık yürüttüğü öne sürülen bu isim hakkında en çok merak edilen sorular artık gündemin merkezinde: Derkan Başer, kimdir, kaç yaşında, nereli , eşi kim, hangi sitenin sahibi? Derkan Başer neden gözaltına alındı? İşte, tüm detaylar....

DERKAN BAŞER KİMDİR?

Derkan Başer, hakkında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturmalar yapılan, suç örgütü liderliği iddialarıyla gündeme gelen bir figürdür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda adı geçen Başer, yasadışı bahis gelirlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Bazı kaynaklarda "illegal bahis çetesi liderlerinden biri" olduğu, Veysel Şahin'in yasadışı bahis yapılanmasındaki önemli isimlerinden olduğu iddia edilmektedir.

Ayrıca Galip Öztürk ile yasadışı bahis ve iş ortaklığı kurduğu, Gürcistan'da firari olarak yaşadığı yönünde haberler çıkmıştır.

DERKAN BAŞER KAÇ YAŞINDA?

Derkan Başer'in 1977 doğumlu olduğu belirtilmektedir.

Dolayısıyla 2025 yılında 48 yaşındadır.

DERKAN BAŞER NERELİ?

Başer'in Türkiye doğumlu olduğu, fakat hangi şehirde doğduğu konusunda kaynaklarda net bilgi bulunmamaktadır. Bazı haberlerde aslen Türkiye kökenli olduğu ve şu anda Gürcistan'ın Batum bölgesinde yaşadığı öne sürülmektedir.

Gürcistan-Batum yaşamı ve orada iş yaptığı iddiaları güçlü şekilde medyada yer almaktadır.

DERKAN BAŞER EŞİ KİMDİR?

Derkan Başer'in eşi Ceren Başer olarak bildirilmekte.

Eşi, son operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer almaktadır.

Eşiyle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır; özel hayatıyla ilgili detaylar pek açık değil.

DERKAN BAŞER HANGİ SİTENİN SAHİBİ?

Bu soruya dair güvenilir kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı haberlerde Başer'in "illegal bahis siteleri"yle bağlantılı olduğu ve bu sitelerin gelirlerinden sorumlu olduğu iddia edilmekle birlikte:

Kaynaklarda "hangi site" olduğu açıkça belirtilmiyor.

Bahis baronluğu ifadesi kullanılıyor, fakat resmi kayıtlarda bir sitenin sahibi olması durumu teyit edilmiş değil.

DERKAN BAŞER GÖZALTINA MI ALINDI?

Son operasyonlarda, Derkan Başer liderliğindeki suç örgütü üyeleri ve bağlantılı kişilerden Ceren Başer, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam gözaltına alınmıştır.

Ancak Derkan Başer'in bu operasyon kapsamında kendisi gözaltına alınmış mı, basındaki bilgilere göre hayır ya da en azından doğrulanmış bir gözaltı durumu yoktur.

DERKAN BAŞER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonun gerekçesi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Derkan Başer'in liderliğini yaptığı iddia edilen örgütün yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri gizleyerek suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işlediği iddia edilmiştir.

Ayrıca suç örgütü (bahis çetesi) kurma, yönetme ve uluslararası bağlantılar sebebiyle yürütülen teknik takip, mali analiz raporları ve MASAK raporları bu suçlamaların temelini oluşturuyor.

DERKAN BAŞER TUTUKLANDI MI?

Mevcut kaynaklara göre, Derkan Başer'in tutuklandığına dair doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer kişiler var; ancak Başer'in fiziken tutuklanıp kesin cezaevine konduğu yönünde güvenilir haber kaynaklarında yer alan bilgi yoktur.