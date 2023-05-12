Deri mağazasında çalışan kadın müdürüne mobbing suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu

Afyonkarahisar'da deri mağazasında çalışan Melek Can Yurdalan (25), müdürü F.Ö. tarafından mobbing uygulandığını ve istifa etmek zorunda bırakıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Yurdalan, yaşadıklarını anlattı ve müdür hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Avukatı da gerekli hukuki işlemlerin yapılacağını açıkladı.

AFYONKARAHİSAR'da deri mağazasında çalışan Melek Can Yurdalan (25), 'İstifanı yazmanı istiyorum' diyerek kendisine mobbing uyguladığını ve istifa etmek zorunda bıraktığını öne sürdüğü müdürü F.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Afyonkarahisar'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bu kentte yaşamaya devam eden Melek Can Yurdalan, yaklaşık 6 ay önce bir alışveriş merkezindeki deri mağazasında, kasa sorumlusu olarak işe başladı. Yurdalan'ın birlikte çalıştığı mağaza müdürünün emekli olmasının ardından, yerine gelen müdür F.Ö., iddiaya göre, kendisine mobbing uygulayıp istifaya zorladı. Yurdalan, 10 Nisan'da başlayıp, 30 Nisan'daki istifasıyla son bulan sürecin ardından müdür F.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağaza müdürü F.Ö. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi.