Derede can pazarı! Peşinden koştular ama yetişemediler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, karşısına geçmeye çalıştıkları sırada taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor.

Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde 4 kişi, bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi. Mahsur kalanlar, çevreden yardım istedi. Bölgedeki kişilerin yardım için geldikleri sırada 4 kişi taşkına kapıldı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZDEN KAYBOLDU

Suya düşen Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırıldı. 13 yaşındaki Davut Kara (13) ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.