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Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Gece gündüze dönmüş, bina böyle çökmüş

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O anlarda gecenin adeta gündüze döndüğü ve bir binanın çökme anı da yer aldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük yıkıma, on binlerce de can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkoğlu ilçesinde farklı noktalarda güvenlik kameralarına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde gökyüzünde yaşanan ışık patlamalarıyla gecenin gündüze dönmesi dikkat çekerken, sarsıntıya dayanamayan bir apartmanın yıkılması da yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Deprem 3. Sayfa Haberler

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