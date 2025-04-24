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İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

28. kattaki avukatlık ofisinde deprem paniği: Allah'ım sen yardım et

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, 28'inci katta bulunan bir avukatlık ofisinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Sarsıntı esnasında ofiste bulunan avize, perdeler ve tabloların yoğun bir şekilde sallandığı görülürken avukatların, "Allah'ım sen yardım et" şeklinde bağırışları da görüntülere yansıdı.

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün (23 nisan) saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen deprem vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Deprem anı, özellikle yüksek katlarda bulunan yapılarda daha şiddetli hissedildi.

"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Depreme 28'inci katta yer alan bir avukatlık ofisinde kaydedilen görüntüler, yaşanan panik ve endişeyi gözler önüne serdi. Görüntülerde, ofiste bulunan avukatların sarsıntı sırasında masaların yanına çöktüğü ve korunmaya çalıştığı görüldü. Şiddetli sarsıntı anında avize, perdeler ve duvarda asılı tabloların yoğun şekilde sallandığı dikkat çekerken, ofisteki kişilerden gelen "Allah'ım sen yardım et!", "Geçmedi hala!", "Bitmedi!" gibi korku dolu haykırışlar da kameraya yansıdı.

"2 DAKİKA BOYUNCA SALLANDIK"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat, "Burası benim ofisim. 28. katta. Total video 1.32 saniye ama öncesi de vardı. Sanırım 2 dakika boyunca sallandık yüksek katta olmamızdan dolayı. Yüzleşince ofisi taşımaya karar verdik. Çok korktuk. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

28. kattaki avukatlık ofisinde deprem paniği: Allah'ım sen yardım et
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

avukatların ecel korkusunu anlamak lazım.... az yakıp yıkmadılar vatandaşın cüzdanını ve hakkını.

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Haber YorumlarıDÜNDAR ÇAYLAK:

ONA GÖRE ALLAHIN TERAZİSİNİ VE AFATINI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN MAZLUMUN VE DOĞRUNUN YANINDA OLUN AVUKATLARRRRRRRRRRRRR

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Haber YorumlarıKim kimee:

sallanmazkende bu kadar ansak keske

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Haber Yorumlarımurat narin:

herkes birden imana geldi

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

bı 5-10 sanıyede sallanan bınanın sakınlesmesı surer yuksek katlarda..yuksek kattakılerın işi daha zor

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