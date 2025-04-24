28. kattaki avukatlık ofisinde deprem paniği: Allah'ım sen yardım et

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün (23 nisan) saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen deprem vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Deprem anı, özellikle yüksek katlarda bulunan yapılarda daha şiddetli hissedildi.

"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Depreme 28'inci katta yer alan bir avukatlık ofisinde kaydedilen görüntüler, yaşanan panik ve endişeyi gözler önüne serdi. Görüntülerde, ofiste bulunan avukatların sarsıntı sırasında masaların yanına çöktüğü ve korunmaya çalıştığı görüldü. Şiddetli sarsıntı anında avize, perdeler ve duvarda asılı tabloların yoğun şekilde sallandığı dikkat çekerken, ofisteki kişilerden gelen "Allah'ım sen yardım et!", "Geçmedi hala!", "Bitmedi!" gibi korku dolu haykırışlar da kameraya yansıdı.

"2 DAKİKA BOYUNCA SALLANDIK"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat, "Burası benim ofisim. 28. katta. Total video 1.32 saniye ama öncesi de vardı. Sanırım 2 dakika boyunca sallandık yüksek katta olmamızdan dolayı. Yüzleşince ofisi taşımaya karar verdik. Çok korktuk. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.