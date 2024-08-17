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Depremde hasar gören su deposunun yerle bir olduğu anlar kamerada

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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan su deposunun yıkılma anı kameraya yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, birçok bina ve yapı yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Su deposunun yıkımı kontrollü şekilde yapılırken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremde hasar gören su deposunun yerle bir olduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan su deposunun yıkılma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, birçok bina ve yapı yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinin en çok hasar verdiği Antakya ilçesinin Madenboyu Mahallesi'nde bulunan su deposu ağır hasar almıştı. HATSU ekiplerinin su deposunda yaptığı incelemeler sonrasında su deposu için yıkım kararı verildi. Gerekli tedbirler alındıktan sonra iş makinesinin yardımıyla su deposunun yıkımına başlandı. Depremde hasar alan su deposunun iş makinesinin darbesiyle yıkılma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Su deposunun yıkımı kontrollü şekilde yapılırken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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