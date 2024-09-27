Depremde 96 Can Aldığı İçin Müteahhide Rekor Ceza

96 kişiye mezar olan ve tutuklanırken "Mukadderat" diyen müteahhide rekor ceza

Adana'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın "mukadderat" diyen müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ADANA - Adana'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın "mukadderat" diyen müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında karar açıklandı. Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Alpargün tutuklanırken basın mensuplarının soruları üzerine ölümlerin "mukadderat" olduğunu söylemişti.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk Lirası'nı Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.