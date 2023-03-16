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Bolu'daki 4.8'lik depremde yaşanan panik anları kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da saat 13.55'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlara sebep oldu. Deprem anında vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bolu'daki 4.8'lik depremde yaşanan panik anları kameraya yansıdı

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de depremi hisseden vatandaşların korkuyla koşturarak dışarıya çıktığı anlar yer aldı. Aynı zamanda görüntüde, sarsıntı sırasında tavandan tozların döküldüğü görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem Bolu 3. Sayfa Güncel Haberler

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