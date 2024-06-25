Denizli Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Trafik Bilançosunu Açıkladı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı'nın trafik bilançosunu açıkladı. Son 3 bayrama kıyasla kaza oranlarında düşüş yaşanırken, hiç ölümlü kaza olmadığı belirtildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı trafik olaylarına ilişkin verileri paylaştı. 9 günlük Kurban Bayramında vatandaşların can ve mal kayıplarını önlemek ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 65 trafik ekibi, 20 motorize ekip ve 454 personelin görevlendirildiğini duyurdu. Kurban Bayramı boyunca kent genelinde polis sorumluluk sahasında ölümlü trafik kazası meydana gelmediği belirtildi. 9 günlük tatilde meydana gelen 80 yaralanmalı kazada 133 kişinin yaralandığı açıklandı. Kaza sayılarında 2023 Kurban Bayramı tatiline oranla yüzde 6'lık, Ramazan Bayramına oranla ise yüzde 9'luk düşüş yaşandığı belirtildi. Yaralı sayısında ise yine bir önceki Kurban Bayramına oranla yüzde 11'lik, Ramazan Bayramı tatiline oranla yüzde 7'lik düşüşün yaşandığı belirtildi. - DENİZLİ