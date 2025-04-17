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Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

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Denizli'de çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs, poşet içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bebeğin cesedini çöpe atan kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çöp toplayıcısı tarafından konteynerde poşet içerisinde bir bebek cesedi bulundu.

Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

POŞET İÇERİSİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs, çöp kutusunu karıştırdığı sırada poşet içerisinde bebek cesedi buldu. Bebek cesedini gören adam, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sırasında bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından çöpte ve bebeğin bulunduğu poşet üzerinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından çöpte bulunan erkek bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin bulunması için ise polis ekipleri çalışma başlattı. Çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi görüntüleyen çevredeki güvenlik kameralarında da inceleme başlatıldı. Çöpten cesedi bulan adam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

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Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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