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Tavas'ta Arı Kovanları Alevlere Teslim Oldu

Tavas'ta Arı Kovanları Alevlere Teslim Oldu
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Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda arı kovanı yandı ve kovanlardaki arılar telef oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan yangında çok sayıda arı kovanı yanarken, kovanlardaki arılar telef oldu.

Yangın, Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda arı kovanı alevlere teslim oldu. Yangında kovanların içerisinde bulunan çok sayıda arı telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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