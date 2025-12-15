Haberler

Jandarma KOM'un başarılı operasyonunda 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Jandarma KOM'un başarılı operasyonunda 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'den Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap sevk eden M.O. isimli şüpheli, jandarma ekiplerinin 1 aylık takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 28 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

İzmir'den Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap sevk eden şüpheli, Jandarma KOm ekiplerinin 1 aylık takibi sonucu yakalandı. 28 bin adet extacy hap ele geçirilen başarılı operasyon sonucu zehir taciri tutuklandı.

Denizli İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'den Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap sevk edeceği bilgisi alınan şüpheliyi takibe aldı. Jandarma KOM ekipleri tarafından 1 aydır adım adım takip edilen M.O.'nun aracıyla birlikte İzmir'den yola çıkmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Güzergahta gerekli önlemleri alan jandarma ekipleri, şüpheli M.O.'nun kullandığı aracı, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi girişinde durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği tarafından araçta yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 28 bin adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
Yoldan geçenleri bıçakladı: 1'i ağır 3 yaralı

Yoldan geçerken, kendilerini hastanede buldu! Birinin durumu ağır
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
title