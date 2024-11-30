Denizli'de Traktör Kepçe Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tomruk yüklemede kullanılan traktör kepçe kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kepçede bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Acıpayam ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tomruk yüklemede kullanılan traktör kepçe, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kepçenin sürücüsü Bilal Kut (63), traktör kepçenin devrilmesi ile birlikte ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Kurt, hayatını kaybetti.

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ