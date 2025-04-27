Denizli'de Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Yaralı

Denizli'nin Acıpayam İlçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazda, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Acıpayam İlçesi Akşar Mahallesi Akşar-Gölcük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Mehmet Demiryürek idaresindeki 20 BM 332 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil kenardaki elektrik direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü Mehmet Demiryürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Dürdane Dinç ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Demiryürek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dürdane Dinç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ