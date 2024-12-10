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Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıktıktan sonra savrulan otomobil, ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Akşar Mahallesi girişindeki köprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Duygu H.'nin hakimiyetindeki otomobil, Gölcük istikametinden Kelekçi yönüne doğru seyir halindeyken, Akşar Mahallesi köprüsü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybetmesi sonucunda savrulan araç bir ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 4 kişiden, yolcu konumundaki Veli Kalaycı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Ali Y., Duygu H. ve Ramazan Y. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan Ali Y. 'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonucunda hayatını kaybeden Veli Kalaycı'nın cenazesi bugün Benlik Mahalle Mezarlığında öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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