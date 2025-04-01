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Denizli'de Tescilli Sit Alanında Elektrik Santrali Kazısı Durduruldu

Denizli'de Tescilli Sit Alanında Elektrik Santrali Kazısı Durduruldu
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Denizli'nin Buldan ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait sit alanında yapılan elektrik çevrim santrali kazısı, yapılan ihbar üzerine durduruldu. Taşeron firmanın tescilli alanda izinsiz kazı yaptığı ortaya çıktı ve soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerinde çiftlik olarak kullanılan ve sit alanı olarak tescil edilen alanda yapılan elektrik çevrim santrali kazısı durduruldu.

Edilen bilgiye göre; Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesinde TEİAŞ adına iş yapan taşeron firmanın, elektrik çevrim santral direklerinin ayak kazıklarını tescilli sit alanında kazdığı yönünde yapılan ihbar sonucunda inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, taşeron firmanın sit alanı içinde direk dikmek amacıyla yaklaşık bir dönümlük arazide kazı yapıp beton döktüğü belirlendi. Alanda yaklaşık 5 metre derinliğinde 20 adet çukur kazıldığı tespit edildi. Gelen ihbar sonucu, sit alanı olarak tescil edilen alanda yapılan elektrik çevrim santrali kazısı durduruldu.

Geçtiğimiz günlerde bölgenin Roma ve Bizans dönemlerinde çiftlik olarak kullandığı ve sit alanı olarak tescillendiği açıklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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