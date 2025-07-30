Denizli'de Tehlikeli Sürüşe 993 TL Ceza

Denizli'de Tehlikeli Sürüşe 993 TL Ceza
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, ayaklarını camdan çıkararak seyir eden araç sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 993 TL idari para cezası kesti. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, sağ ön koltuktaki yolcunun ayaklarını camdan dışarı çıkararak seyir eden araç sürücüne, tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürdüğü ve trafiği tehlikeye düşürdüğü için 993 TL idari para cezası kesti.

Denizli-Antalya kara yolunda kent merkezi istikametinde seyir halinde olan 20 SE 492 plakalı Tofaş marka otomobilde bulunan yolcunun tehlikeli hareketi, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Ön yolcu koltuğunda oturan vatandaş, iki ayağını da dışarıya çıkartarak kilometrelerce yol yolculuk yaptığı görüntülendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Serinhisar Bölge trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan kamera kaydı incelemelerinin ardından araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/A maddesi gereğince 'Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek' suçundan 993 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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