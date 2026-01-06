Denizli'de suç oranları düştü, yakalanan şahıs sayısı arttı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2025 yılı Aralık ayı asayiş verilerini paylaştı. Denizli'de tüm asayiş olaylarında hem yıl genelinde hem de Aralık ayı kapsamında suç oranlarının da düşüş yaşandığını ifade eden Vali Coşkun, yakalanan şahıs oranlarında ise artış olduğunu ifade etti. Ayrıca yıl boyunca trafikteki 2 milyonu aşkın sürücü ve aracın denetimin yapıldığı ifade edildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile birlikte 2025 yılına hem Aralık ayı hem de yıl geneline ilişkin asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun, Aralık ayında terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma suçundan 13 kişinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca Vali Coşkun, terör örgütüne üye olma suçundan 137 kişinin yakalandığını belirtti. Kentte asayiş suçlarına yönelik düzenli ve sık devriye çalışmalarının yanı sıra geniş alan, dar alan ve şok asayiş uygulama faaliyetleri icra ettiklerini ifade eden Vali Coşkun, "2025 yılı Aralık ayında, 2024 yılı Aralık ayına göre, tüm asayiş olaylarında yüzde 1,7 oranında azalma, malvarlığına karşı suçlarda ise yüzde 13,1 oranında bir azalma meydana gelmiştir. 2025 yılı Aralık ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 94,8'i aydınlatılmıştır. 2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde meydana gelen olay sayılarında, 2024 yılına göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 3,1 oranında, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 19,3 oranında bir azalma meydana gelmiştir. 2025 yılı içerisinde ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatılmıştır. Hakkında arama kararı olan şahısların, teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak en kısa sürede yakalanıp adli mercilere teslimini sağlamak ve bu süreçte yeni suç işlemesini önlemek amacıyla 2025 yılı Aralık ayında yapılan titiz çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 20, yağma/gasp suçundan 12, dolandırıcılık suçundan 28, kasten öldürme suçundan 2, cinsel suçlardan 6, terör suçlarından 4, narkotik suçlarından 36, kaçakçılık suçlarından 9, siber suçlardan 14, diğer suçlardan 118 ve ifadeye yönelik suçlardan 322 olmak üzere toplam 571 şahıs yakalanmıştır. 2025 yılı içerisinde ise hakkında yakalama kararı bulunan 3 bin 529 hapis, 4 bin 466 ifade olmak üzere toplam 7 bin 995 aranan şahıs yakalanmış, yakalanan şahıs oranlarında 2024 yılına göre yüzde 6,8 oranında bir artış sağlanmıştır" dedi.

Aralık ayında kaçakçılara 55 ayrı operasyon düzenlendi

2025 Aralık ayında kaçakçılık olaylarına dair verileri paylaşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Aralık ayı içerisinde, organize suç olayları, silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 55 operasyonda 104 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda, 5 bin 160 adet sarma sigara, 31 bin 150 adet Makaron, 989 paket kaçak sigara, 30 kilogram nargile tütünü, 289 adet emtia, 110 adet elektronik sigara, 533 litre etil alkol, 28 şişe ve bin 381 litre kaçak içki, 43 adet tarihi eser, 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. 2025 yılı kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 716 operasyon gerçekleştirilmiş, bin 181 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Operasyonlar neticesinde, 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 73 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet kurusıkı tabanca, 18 bin 687 litre etil alkol, bin 692 litre kaçak içki, 7 bin 578 paket kaçak sigara ve bin 594 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Aralık ayında kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Hem Aralık ayı hem de 2025 yılına ilişkin uyuşturucu madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Coşkun, yıl boyunca 389 eğitim noktasında 43 bin 935 kişiye bilgilendirme yapıldı. Kentte zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Coşkun, "İlimizde 2025 yılı Aralık ayında, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 85 şahıs, Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma suçundan 239 şahıs, olmak üzere toplam 324 şahsa adli işlem yapılmıştır. Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan bu operasyonlarda; 2 milyon 336 bin 592 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde bonzai, 1 kilo 242 gram esrar, 28 bin 20 adet ecstasy hap, 4 bin 750 adet sentetik ecza hapı, 12 kilo 465 gram metamfetamin, 12 gram skunk, 59 gram kokain, 48 gram eroin ele geçirilmiştir. 2025 yılı narkotik suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda ise Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 957 şahıs, Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma suçundan 2 bin 562 şahıs, İzinsiz Kenevir ve Haşhaş Bitkisi Yetiştirmek suçundan 42 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 561 şahsa adli işlem yapılmıştır. 2025 yılı uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, 4 milyon 559 bin 858 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde bonzai, 32 kilo 817 gram esrar, 24 kilo 640 gram metamfetamin, 661 gram eroin, 158 gram kokain, 1 kilo 542 gram Skunk, 99 bin 330 adet sentetik ecza, bin 673 kök kenevir, 4 milyon 315 bin 116 kök Haşhaş bitkisi ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Siber devriyelerde yakayı ele veren onlarca hesap hakkında işlem yapıldı

Hem jandarma hem de polis ekipleri tarafından yürütülen siber devriyeler hakkında bilgil veren Denizli Valisi Coşkun, "2025 yılı Aralık ayında Siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye faaliyetleri sonucunda, suç unsuru tespit edilen 271 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Ödeme, yasadışı bahis ve bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik gerçekleştirilen 5 operasyon sonucunda 29 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. 2025 yılı içerisinde ise siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye faaliyetleri sonucunda, suç unsuru tespit edilen bin 745 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Ödeme, yasadışı bahis ve bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik gerçekleştirilen 61 operasyon sonucunda 136 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında 204 bin yıl genelinde 2 milyonu aşkın araç ve sürücü denetlendi

Sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radar, drone destekli ve fiziki çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Vali Coşkun, "2025 yılı Aralık ayı içerisinde 204 bin 182 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmış, muayenesi olmayan, abartı egzozlu ve sigortasız olmak üzere 3 bin 198 araç trafikten men edilmiştir. Trafikte yapılan alkol denetimlerinde, 593 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 30 sürücüye alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten, 56 araç sürücüsüne ise diğer ihlallerden olmak üzere 679 sürücünün sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda ise 2 milyon 378 bin 286 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmış, muayenesi olmayan, abartı egzozlu ve sigortasız olmak üzere 25 bin 854 araç trafikten men edilmiştir. Trafikte yapılan alkol denetimlerinde 6 bin 721 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 307 sürücüye alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten, 802 araç sürücüsüne ise diğer ihlallerden olmak üzere 7 bin 830 sürücünün sürücü belgesine el konulmuştur" dedi.

Ayrıca okul çevrelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Coşkun, "Öğrencilerimizin eğitimlerini güvenli şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla Aralık ayı içerisinde polis ve jandarma birimlerimizce okul çevrelerinde 155 asayiş ve trafik uygulaması görevi ifa edilmiş, okul çevrelerinde bulunan 118 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 5 metruk bina ile 2 bin 235 öğrenci servisi denetimi yapılmış, denetimler esnasında bin 607 şahsın GBT sorgulaması yapılmıştır. Denetimler sonunda kuralları ihlal eden 144 servis şoförüne idari yaptırım uygulanmıştır. 2025 yılı içerisinde ise kent genelinde okul çevrelerinde Toplam 691 asayiş ve trafik uygulaması görevi ifa edilmiş, okul çevrelerinde bulunan 788 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 10 metruk bina ile 8 bin 889 öğrenci servisi denetimi yapılmıştır. Denetimler esnasında 14 bin 892 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, okul çevrelerinde eğitimle ilgisi olmayan şahıslar uzaklaştırılmıştır. Trafik kurallarını ihlal eden 860 servis şoförüne idari işlemler yapılmıştır" diye konuştu.

2025 yılında 16 bin 258 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapıldı

Göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilere veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "İlimizde Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda 2025 yılı Aralık ayında İlimizde bulunan 6 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, bin 383 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde 87 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. 2025 yılı içerisinde İlimizde bulunan 6 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında 16 bin 258 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, tespit edilen bin 847 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı içerisinde 15 göçmen kaçakçılığı olayı, 4 organ-doku ticareti ve 2 insan ticareti olayı olmak üzere 21 olay meydana gelmiş, bu olaylara karışan 44 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" şeklinde konuştu. - DENİZLİ