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Denizli'de Sis Uyarısı: Sürücüler Dikkatli Olmalı

Denizli'de Sis Uyarısı: Sürücüler Dikkatli Olmalı
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Denizli Emniyet Müdürlüğü, sisli hava koşulları nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Özellikle Serinhisar, Kale ve Çivril ilçelerindeki yollar da yoğun sis etkisi altında.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde etkili olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, özellikle üç ilçede yolların sisli ve görüş mesafesinin düşük olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Serinhisar ilçesindeki Antalya yolu, Kale ilçesindeki Muğla yolu ve Çivril ilçesindeki Uşak yolu üzerinde yoğun sis etkili oluyor. Bu bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, yolların trafiğe açık olduğu ancak sis nedeniyle muhtemel kazaların önlenmesi için sürücülerin daha duyarlı davranmaları gerektiği vurgulandı. Trafik ekiplerinin söz konusu bölgelerde denetimlerini artırdığı bilgisi de paylaşıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü, sürücülere sisli havalarda hız yapmamaları, takip mesafesini korumaları ve araç farlarını doğru şekilde kullanmaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca, görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde trafik işaret ve levhalarına dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

Vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını isteyen Emniyet Müdürlüğü, trafikteki herkesin can güvenliğinin önemine dikkat çekti. Sürücülerden, gerekli tedbirleri alarak hem kendi güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamaları istendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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